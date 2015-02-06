Казахстан хочет запретить импорт ряда российских товаров

Казахстан может запретить или ограничить поставки ряда товаров из России из-за девальвации рубля и неспособности казахстанских производителей конкурировать с дешевыми российскими товарами, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском Минсельхозе.

Курсы доллара и евро по отношению к рублю в последнее время растут. В середине декабря 2014 года после постепенного снижения курса рубля по отношению к главным мировым валютам случился резкий обвал: за два дня рубль рухнул на 17%, чего не было с 1998 года.

"Астана настаивает на введении запрета или ограничений на поставку ряда продукции из России в связи с угрозой внутреннему рынку Казахстана из-за девальвации рубля... Речь идет о нефтепродуктах, автомобилях и аккумуляторах для них, строительной арматуре, кабельно-проводниковой продукции, стеклотаре, мясе и яйцах курицы, макаронных и кондитерских изделиях, муке и соках", - пишет газета со ссылкой на источники.

По данным "Коммерсанта", переговоры по решению проблем во взаимной торговле идут уже неделю, и "достаточных обоснований для введения ограничений не представлено". Статистика Таможенного союза не подтверждает резкий рост импорта российской продукции в Казахстан, однако в ней не учтены мелкооптовые партии и товары, ввозимые физлицами. Сейчас эксперты двух стран "уточняют объемы и ценовые параметры импорта".

В ноябре 2014 года Казахстан уже вводил запрет на продажу ряда марок водки и пива российского производства из-за несоответствия требованиям пищевой безопасности. Но вскоре Роспотребнадзор сообщил об отмене Казахстаном запрета после консультаций российского и казахстанского ведомств.

Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 29 мая 2014 года в Астане договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Создание ЕАЭС выводит страны-участницы бывшего Таможенного союза, чей суммарный ВВП составлял 85% валового продукта СНГ, на более высокий уровень интеграции.

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Падение рубля не может не повлиять на работу союза. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о ведении расчетов с Россией в долларах или евро. А Национальная палата предпринимателей Казахстана предложила правительству ввести временные торговые ограничения в рамках ЕАЭС для защиты внутреннего рынка в связи с ослаблением курса российского рубля.

Однако, по мнению российских экспертов, ЕАЭС выдержит падение рубля, члены объединения должны как можно скорее провести согласование валютной политики.