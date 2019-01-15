Фискальная служба возобновила работу автоматизированной информсистемы после устранения неполадок

С 17:30 работоспособность серверов ЕАИС восстановлена в полном объеме.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) возобновила функционирование Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) после устранения неполадок в работе одного из серверов данной системы.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

«Сообщаем, что с 17 часов 30 минут 15 января 2019 года работоспособность серверов ЕАИС ГФС восстановлена в полном объеме», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром ГФС сообщила о выходе из строя одного из серверов ЕАИС, в результате чего услуга оформления таможенных деклараций в автоматическом режиме была временно недоступна. Взамен ГФС предложила декларантам и таможенным брокерам подавать электронные или бумажные декларации непосредственно в таможни ГФС.