Суд Кипра арестовал имущество Фирташа - росСМИ

Активы украинского бизнесмена арестовали для обеспечения по иску ВТБ.

Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн.

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Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited.

Поводом для решения суда стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции». Общая сумма задолженности превышает 2,5 млрд руб.

По данным источников “Ъ”, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января.

В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа подтвердили, но от подробных комментариев отказались.