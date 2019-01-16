McDonald's потерял эксклюзивное право на товарный знак Big Mac в Европе
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
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Как сообщает Fox News, корпорация проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's. Результат судебного процесса означает, что Supermac's будет разрешено расширить свою сеть по всей Великобритании и что McDonald's больше не имеет права на свою торговую марку Big Mac в Европейском Союзе.
Supermac's теперь может расширить свою франшизу по всему Соединенному Королевству и назвать любые продукты питания для продажи как Big Mac, пишет издание. McDonald's попыталась остановить расширение Supermac's по всему Евросоюзу. При этом американская компания утверждала, что потребители будут путать название Supermac's с культовым бургером Big Mac, передает РБК.
В процессе Supermac's сослалась на юридическую тактику McDonald's, которая регистрирует фирменные наименования и «хранит их в сундуке войны, чтобы использовать против будущих конкурентов».
Свое решение EUIPO обосновало тем, что McDonald's не предоставила доказательства действительного использования товарного знака Big Maс. «Очевидно, EUIPO не посчитало использование Big Mac в названии бургера достаточным доказательством того, что McDonald's действительно использует эту торговую марку», — пишет издание.
Теперь Supermac's может использовать наименование Big Mac для любых своих продуктов. Товарный знак, который теперь был отозван, первоначально был предоставлен McDonald's для использования в Европейском Союзе в 1996 году.
В 2015 году Supermac's пыталась расширить свою деятельность в Великобритании и Европе, однако тогда дальнейшее развитие сети было остановлено после проигрыша в суде: McDonald's удалось доказать сходство между названиями Supermac и Big Mac.
Пока неизвестно, воспользуется ли McDonald's правом на апелляцию.