Германия отказала Греции в списании долгов

Министры финансов Германии Вольфганг Шойбле и Греции Янис Варуфакис во время встречи в Берлине в четверг, 5 февраля, выявили глубокие разногласия относительно путей решения греческих долговых проблем.

"У нас были долгие и интенсивные дискуссии, но мы не достигли полного согласия", - подчеркнул Шойбле на совместной пресс-конференции после первой встречи с новоназначенным греческим министром, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.

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Глава немецкого минфина отклонил возможность частичного списания долгов Греции. "Мы договорились, - если я правильно понял, что вопрос списания долгов не является актуальным в настоящее время", - подчеркнул он.

Кроме того, Шойбле отметил, что "скептически" относится к некоторых шагов, которые предпринимает правительство в Афинах. При этом министр финансов ФРГ отметил важность дальнейшего сотрудничества греческого правительства с "тройкой" кредиторов, назвав это "безоговорочным".

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В свою очередь, греческий министр финансов Янис Варуфакис отметил, что списание долгов Греции действительно не было темой для обсуждения во время встречи. Он подчеркнул, что его страна находится в "чрезвычайной ситуации", и Германия, возможно, "является тем государством, которое может ее понять". "Мы нуждаемся в Германии на нашей стороне", - подчеркнул Варуфаис.

В течение последней недели новоназначенный премьер Греции Алексис Ципрас и Янис Варуфакис проводят ряд встреч с представителями европейских стран. Кроме того, греческий премьер выразил готовность поехать с визитом в Россию в мае этого года. Как отмечается, президент РФ Владимир Путин пригласил Ципраса на празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

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Напомним, на досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся 25 января, победила леворадикальная партия СИРИЗА. С избранием на должность премьера ее лидера Ципраса страна взяла курс на отказ от политики экономии, которой требует ЕС, и на прекращение сотрудничества с так называемой "тройкой" кредиторов. Однако в последнее время правительство Греции несколько смягчило тон своих высказываний.