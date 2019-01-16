Сенат США может помешать снятию санкций с компаний российского олигарха Дерипаски

Американские сенаторы одобрили рассмотрение резолюции против снятия санкций с Русала и En+.

Контролируемый республиканцами Сенат США во вторник одобрил рассмотрение резолюции, осуждающей план администрации президента Дональда Трампа снять санкции с российских компаний, связанных с миллиардером Олегом Дерипаской, расчистив дорогу для дебатов и голосования.

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Предложение о рассмотрении резолюции поддержали 57 сенаторов, в том числе 11 однопартийцев Трампа. Против высказались 42 сенатора, передает Рейтер.

Для вступления резолюции в силу ее должен поддержать Сенат, в котором у республиканцев 53 места против 47 у демократов, а также Палата представителей, контролируемая Демократической партией. У Трампа также есть возможность наложить на нее вето.

Голосование в Сенате состоялось вскоре после того, как министр финансов США Стивен Мнучин призвал республиканцев выступить против резолюции, поддерживаемой демократами. В то же время некоторые сенаторы сказали, что им нужно больше времени для оценки инициативы о снятии санкций, прежде чем они смогут принять окончательное решение.

Минфин США 19 декабря объявил о намерении снять введенные в апреле санкции против ключевых компаний Дерипаски, в том числе алюминиевого гиганта Русал, группы En+ и Евросибэнерго. Сам Дерипаска останется под санкциями.

Ведомство сообщило, что миллиардер согласился сократить свою долю в группе En+, управляющей 48-процентным пакетом Русала и электроэнергетическими активами.

Русал - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая. Санкции в отношении компании привели к росту спроса на производимый в КНР металл. В 2018 году экспорт китайского алюминия подскочил до рекордного максимума.

Демократы говорят, что считают решение о смягчении санкций преждевременным, учитывая продолжающуюся агрессию Москвы по отношению к Украине и выводы американских спецслужб о том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года в США, чтобы повысить шансы Трампа на победу.