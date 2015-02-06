ПриватБанк объявил вознаграждение 50 000 грн за поимку одесских террористов

Как сообщила служба безопасности банка, ПриватБанк обращается ко всем одесситам с просьбой сообщать любую информацию о террористах или подозрительных объектах возле отделений банка в милицию или службу безопасности по телефонам (056) 716-35-02 или (067) 565-12-34, электронной почте dezhurka@pbank.com.ua а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

“К счастью, в результате ночного теракта возле нашего отделения в Одессе никто из людей не пострадал. Тем не менее сегодня службой безопасности банка проводятся мероприятия по усилению защиты отделений в Одессе и других городах Украины от угрозы терроризма, - отметил заместитель председателя правления ПриватБанка Станислав Крижановский. - После завершения следственных мероприятий банк в кратчайшие сроки восстановит штатную работу поврежденного в результате теракта отделения, в целом в Одессе сеть банковского обслуживания ПриватБанка работает в обычном режиме”.

Напомним, 6 февраля в 3:30 утра возле отделения ПриватБанка на ул. Маршала Жукова в Одессе сработало взрывное устройство, установленное неизвестными лицами. В результате взрыва отделение банка получило незначительные повреждения - взрывной волной выбиты стекла, оборудование банка и денежные средства не пострадали. По факту происшествия открыто уголовное производство, на месте взрыва работает следственная группа МВД.