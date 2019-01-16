Скандал с "подглядыванием" в украинском офисе Ring: разработчик «умных» дверных звонков ответил на обвинения

Представитель Ring утверждает, что сотрудники не имеют доступа к прямой трансляции из квартир клиентов.

Разработчик «умных» дверных звонков Ring, который принадлежит компании Amazon, заверил, что его сотрудники получают доступ к видео в квартирах только тех пользователей, которые дали свое письменное согласие.

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Об этом сообщил американский офис Ring в ответе на запрос УНИАН.

Ранее американское издание The Intercept со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудники украинского офиса Ring имели неограниченный доступ к видео с камер, установленных в квартирах их клиентов. В публикации утверждалось, что украинские сотрудники, разрабатывающие продукты в области машинного зрения, компьютерного обучения и искусственного интеллекта, ради развлечения просматривали и комментировали видео с камер клиентов.

"Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и безопасности личной информации наших клиентов. Чтобы улучшить наш сервис, мы просматриваем и аннотируем определенные видеозаписи Ring. Эти записи получены исключительно из общедоступных видео Ring из приложения «Соседи» (в соответствии с нашими условиями предоставления услуг) и от небольшой части пользователей Ring, которые дали свое явное письменное согласие на то, чтобы мы могли просматривать и использовать их видео для таких целей. Сотрудники Ring не имеют доступа к прямой трансляции из продуктов Ring", - говорится в комментарии.

При этом в официальном комментарии указывается, что у компании существуют строгие правила в отношении конфиденциальности клиентов для всех сотрудников компании.

"Мы внедряем системы для ограничения и аудита доступа к информации. Наша команда придерживается высоких этических стандартов, и любой, кто нарушает наши правила, сталкивается с дисциплинарной ответственностью, включая увольнение и возможные юридические и уголовные санкции. Кроме того, мы абсолютно не терпим злоупотребления нашими системами, и если мы найдем плохих игроков, которые этим занимаются, мы быстро примем меры против них", - подчеркнул представитель компании.

Справка УНИАН. В феврале 2018 года крупнейший интернет-ритейлер мира - американская компания Amazon.com Inc. приобрела стартап Ring – разработчика «умных» дверных звонков с видеонаблюдением и подключением к интернету.