Украине необходимо продлить выгодную экспортную пошлину на металлолом – эксперт

Несмотря на критику во время введения пошлины, итоги ее работы за два года подтверждают правильность принятого решения для экономики страны и развеивают несколько мифов.

Об этом заявляет глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Карленков.

По его словам, за два года работы экспортной пошлины на металлолом украинские металлурги выплавили 42 млн тонн стали, потребив 6,48 млн тонн металлолома. Малозаметная пошлина оказалась прививкой стабильности для металлургической отрасли, а также для курса гривни.

Он отмечает, что, несмотря на то, что изначально данная мера подвергалась критике, но итоги ее работы за два года подтверждают правильность принятого решения для экономики страны и развеивают несколько мифов.

Пошлина была введена, поскольку нужно было срочно обеспечить украинскую металлургию дефицитным сырьем, которое не только бесконтрольно экспортировалось из Украины, но и стало частично недоступно из-за аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе.

Без металлолома метпредприятия просто не смогли бы работать, а стратегическая отрасль снижала производство, что привело бы к уменьшению налоговых отчислений в бюджет и сокращению десятков тысяч рабочих мест. По словам Каленкова, такого сценария удалось избежать.

Он отметил, что в течение первого года действия пошлины отечественные метпредприятия смогли сохранить объемы выплавки стали, а во второй год действия пошлины – даже увеличили объемы. Еще больший позитивный эффект введение пошлины принесло электрометаллургическим предприятиям, которые работают исключительно на металлоломе (около 90% сырья – это лом). Так, за два года выпуск стали электрометаллургами увеличился на 37%. Далее позитивный эффект стал распространяться по всей цепочке горно-металлургического комплекса Украины.

Каленков также отметил, что введение пошлины не только не «прикончило» экспорт металлолома, он еще и выроыс – соответственно, при введении пошлины поступления в бюджет увеличлись в 4 раза.

«Противники пошлины утверждают, что цены на лом заниженные по сравнению с мировыми, в частности, в Турции, которая является бенчмарком для украинского рынка. Но и этот миф разбивают цифры: в течение двух лет действия пошлины рост котировок на металлолом в Украине в долларовом эквиваленте составил 85%, тогда как уровень импортных цен в Турции возрос за тот же период на 57%», - пишет Каленков.

«Более того, оказывается, что позитивный эффект от экспортной пошлины на металлолом можно наблюдать не только в росте производственных показателей, но и в аспекте защиты работников меткомбинатов и их рабочих мест.

И в этом плане важно констатировать, что удалось избежать сокращений, а также обеспечить 66-процентное повышение заработной платы на предприятиях-потребителях металлолома за два года», - добавил он.

По его мнению, если бы поставки лома на внешние рынки остались бы неконтролируемыми, последствия для украинской металлургии были катастрофическими.

«Без введения пошлины под угрозой оказались бы 35 тыс. рабочих мест в ГМК, а страна могла бы недополучить $3,2 млрд валютной выручки. Это неминуемо бы привело к обвалу курса гривни. А это уже отразилось бы на кошельке каждого украинца», - пишет Каленков.

«Все это дает основания металлургам всей Украины выступать за продление действия пошлины и в дальнейшем», - заключил эксперт.