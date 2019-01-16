Представителей бизнеса призвали остановить растаможку импортных грузов по всей стране

Бизнес намерен остановить растаможку грузов из-за резкого повышения индикативных цен на таможне.

Представители бизнеса намерены остановить растаможку импортных грузов по всей стране из-за резкого повышения индикативных цен Государственной фискальной службой Украины.

"Субъекты внешнеэкономической деятельности! Кому-то очень нужны ваши деньги. Если вы уступите этот раз, то индикатив в таблице будет все выше и выше. У вас есть ваши контракты и есть обязательства, на том и стоим, объединяемся", - написала на своей странице в "Фейсбуке" член Общественного совета при ГФС Украины Лилия Головко.

Она добавила, что повышение индикативных цен, что автоматически ведет к повышению таможенных пошли и сборов, а это, в свою очередь, отразится на ценах.

"Мое предложение – грузы не оформлять, вернуть назад или выгрузить на СВХ. В конце концов, у вас есть 10 дней, используйте их с толком", - добавила Л.Головко.

Она также призвала бизнесменов обращаться в общественный совет при ГФС Киева и Украины, в Кабинет Министров, прокуратуру, омбудсмену.

По данным группы профессиональных таможенников "Мытныкы", именно с увеличением индикативных цен минимум на 20% было связано "отключение" одного из серверов единой автоматической информационной системы ГФС, из-за чего на всех таможнях страны оформление грузов фактически остановилось.

Согласно публикации, теперь все оформления импортных грузов будут проходить через отдел таможенной стоимости ГФС, который будет контролировать соответствие цены декларирования индикативным ценам. И если бизнесмен сам не поднял стоимость, декларация будет блокироваться, и оформление будет невозможно.

"Уже сейчас можно ожидать коллапс, похожий по своей сути на тот, который происходит с "бляхами". Но масштабы, разумеется, на несколько порядков больше. Дело в том, что в отделе таможенной стоимости работают только 4 человека, и они должны обслуживать всю страну. Это физически невозможно, даже если работать круглосуточно… Фактически это будет второй Schwake от Виктора Кривицкого (и.о. заместителя начальника ГФС), но только для товаров народного потребления", - отмечается в публикации.

В настоящее время, по данным источников, только на одной Киевской таможне зависло оформление около 200 контейнеров.