Государство не должно допустить банкротства Донбассэнерго - эксперт

Об этом заявил директор аналитического центра «Энергетика Украины» Алексей Чернявский.

«Постановление регулятора, которым замораживаются расчеты с производителями электроэнергии на неподконтрольной властям территории, будет иметь крайне негативный эффект, например, для «Донбассэнерго» - компании с 25-ти процентной государственной долей собственности. По сути, «Донбассэнерго» потеряет единственный реальный источник поступления средств – Старобешевскую ТЭС, что может привести к банкротству всей компании. Государство не должно этого допустить», - сказал эксперт.

«Старобешевская ТЭС находится на территории, которая не контролируется государством, но она отпускает электроэнергию в объединенную энергосистему Украины», - отметил Чернявский.

По его мнению, Старобешевская ТЭС может остановиться в ближайшее время, если НКРЭКУ не пересмотрит свое постановление. «Понятно, что без оплаты с энергорынка не за что будет закупать топливо, платить зарплату персоналу. В такой ситуации Старобешевская ТЭС прекратит работу очень быстро. Куда деваться 2.5 тыс сотрудникам станции? Кроме того, фактически остановится восстановление Славянской ТЭС, которое на сегодня финансируется исключительно за счет производственной деятельности Старобешевской ТЭС. Вот об этом нужно задуматься», - считает эксперт.

Он напомнил, что ранее «Донбассэнерго» перерегистрировалось в Киев из Донецка, а ряд структурных подразделений компании «прописались» в подконтрольной государству Николаевке (Донецкая обл.) и продолжают выплачивать налоги и сборы в госбюджет.

Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" обратилось к Министерству энергетики и угольной промышленности с просьбой посодействовать отмене Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановления №158 от 2 февраля 2015 года, согласно которому ГП "Энергорынок" обязали приостановить расчеты с производителями электроэнергии, установки или энергооборудование которых находятся на неподконтрольной государству территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" 21 августа 2013 г. победило в конкурсе по приватизации 60.773% акций "Донбассэнерго". Еще 25% акций генкомпании принадлежит Фонду государственного имущества Украины.