"Альфу" СБУ обвиняют в краже из депозитных ячеек банка "Альянс" (документ)

Об этом говорится в публикации "Ограбление по-украински" на сайте Українські новини.

"Все эти детали не обеспокоили силовиков. Они просто вычистили ячейки, вскрывать которые не имели права! Сейчас банк официально подтверждает лишь пропажу средств, уложенных при сотрудниках в сумку. Содержание вынесенных чемоданов им не известно", - говорится в публикации.

При этом сообщается, что вояж силовиков осуществлялся согласно разрешению Печерского райсуда произвести обыск и выемку документов в рамках расследования одного из уголовных производств. Основанием для обыска стало предположение следователей СБУ, что фигуранты производства могли открывать счета и в этом банке.

В то же время суд позволил изымать из банка только документацию и оборудование, но запретил силовикам трогать какие-либо другие материальные ценности.

При этом были вскрыты и ограблены депозитные ячейки людей, которые не фигурируют в расследовании СБУ. В частности, из ячеек были похищены средства Еврейской общины Донбасса, которые выезжающие из Донецка граждане Украины оставляли на сохранение. По сути, вынужденные переселенцы лишились денег, полученных за продажу квартир и другого имущества, когда они спасались от боевых действий.

О похищении уже заявил в письме руководству страны Главный раввин Донбасса Пинхас Вышедски.

В понедельник, 9 февраля, в 10:00 Апелляционный суд Киева будет рассматривать апелляцию на решение Печерского райсуда об аресте имущества банка "Альянс", изъятого следователями СБУ.