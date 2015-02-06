В Украине хотят утвердить единые требования к маркировке продукции

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует внести изменения в закон о защите прав потребителей, которые призваны установить единые требования к маркировке продукции и устранить дублирование функций контролирующих органов в этой сфере.

Соответствующий проект закона размещен на сайте Минэкономразвития.

В частности, законопроект предусматривает введение единых требований к маркировке продукции, устранение дублирования контрольных функций органов защиты прав потребителей и органов государственного рыночного надзора, а также органов, ответственных за пищевую и непищевую безопасность товаров и услуг.

Кроме того, проект закона регламентирует отмену запрета на выпуск и реализацию продукции, для которой не установлены государственные требования.

При этом целями принятия законопроекта являются также устранение технических барьеров в торговле и упрощение процедуры обращения потребителей за защитой своих прав.

Читайте такжеРада приняла закон об адаптации украинских техстандартов к нормам ЕСКак сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины разработало проект распоряжения, которым регламентирует внедрение ряда мер по защите прав потребителей финансовых услуг.

В частности, Минэкономразвития планирует обеспечить сопровождение в Верховной Раде законопроектов о создании Фонда гарантирования страховых выплат, о запрете финансовых пирамид и разрешении потребителям самостоятельно выбирать поставщика дополнительных финуслуг, которые требует кредитор.