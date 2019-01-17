На рынке частных медицинских услуг Киева планируется крупное слияние

Владелец "Добробута" намерен купить клинику "Борис".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited клиники "Борис" — одной из старейших частных клиник Киева. Отмечается, что указанная компания — основной владелец крупной столичной частной медицинской сети "Добробут".

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Как сообщили в АМКУ, дело о концентрации свыше 50% в ООО "Борис" открыто 4 января. 17 января комитет сообщил о проведении опроса о такой концентрации на рынке медуслуг столицы.

Подавать замечания и размышления на этот счет заинтересованные лица могут антимонопольному ведомству до 28 января, передает delo.ua.

Напомним, в мае 2018 года "Добробут" открыл поликлинику в Киеве за $3 млн. В ближайших планах сети — открыть еще две клиники в Киеве и роддом.

Справка. Медцентр "Добробут" создан в 2001 году. Ранее он включал филиалы в Донецке и Ялте. Теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегах, поликлиники для взрослых на правом и левом берегах, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В августе 2014 года группа инвесторов в составе инвесткомпании "Конкорд Капитал" и акционера украинской сети оптик "Люксоптика" Олега Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе — Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся нардеп Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"). Он же оставался владельцем 20% акций сети клиник. Весной 2015 года корпорация UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль — $1,145 млн, EBITDA — $3,3 млн.

Сегодня, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" — 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" — 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" — 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-детство" — 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%. Ее бенефициаром указан владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа.

Клиника "Борис" открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% — до 155,6 млн грн, а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее.

Непосредственными владельцами ООО с уставным капиталом 83,42 млн грн, согласно госреестру, выступают Лев и Елена Хлявич — соответственно 2,26% и 0,12%, Михаил Радуцкий — 2,38%, Алла Кармалит — 2,38%, Павел Кротенко — 2,59%, Ломбард "Украина" с участниками "СК "Всесвит" и ООО "Предславинское" — 24,82%.

Помимо того Радуцкий, Хлявич и Кармалит через кипрские компании опосредованно контролируют еще соответственно 10,15%, 10,15% и 22,56%. Еще 22,59% принадлежит кипрской Highjob Trading Limited, бенефициаром которой указан Стелиос Йордамлис.