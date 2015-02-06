Захватив «Амстор», «Смарт-холдинг» поставил сеть на грань выживания

Своими безответственными действиями “Смарт-холдинг” разрушает розничный бизнес со стабильными финансовыми перспективами. Об этом заявил руководитель сети Александр Вагоровский во время встречи с коллективом в г. Кременчуг, сообщает "Главком".

Александр Вагоровский отметил, что в 2013-2014 гг. “Амстор” имел солидную основу для дальнейшего роста, однако “Смарт-холдинг” категорически отказался выполнять взятые на себя инвестиционные обязательства.

По словам руководителя сети, финансовые перспективы компании были относительно стабильными, что подтверждается данными о продажах по Украине в разрезе регионов (за исключением зоны АТО).

Александр Вагоровский подчеркнул, что до рейдерского захвата сеть своевременно и в полном объеме рассчитывалась с поставщиками. Однако в результате захвата были заблокированы счета ритейлера, на которых, в том числе, находились порядка 50 млн. грн выручки от новогодних продаж (30 и 31 декабря).

Он также сообщил, что в 2014 году в связи со сложной ситуацией на Востоке Украины, где компания была вынуждена прекратить операции, с банками проводились переговоры о реструктуризации кредитов. По информации Александра Вагоровского, последняя договоренность о реструктуризации была подписана в последних числах декабря 2014 года с банком ПУМБ.

”Амстор” простаивает исключительно из-за позиции “Смарт-холдинга”. “Смарт" не участвовал и не хотел участвовать в инвестициях, решении проблемных вопросов. И вместо того, чтобы поддержать сеть, “Смарт” подтолкнул “Амстор" в пропасть. Вся ответственность за просроченные платежи перед поставщиками и банками, а также за невыплату зарплаты лежит на “Смарт-рейдерах".