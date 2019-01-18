Отток капитала из России вырос почти в 3 раза и превысил $67 миллиардов
13:48, 18 января 2019Разное
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В 2019 году ЦБ России ожидает чистой отток капитала на уровне $20 млрд.
Отток капитала из России превысил $67 млрд / фото УНИАН
Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка страны.
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Как отмечает ЦБ, в 2018 году продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах, передают «Ведомости».
Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.
В 2019 году ЦБ России ожидает чистой отток капитала на уровне $20 млрд.
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