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Порошенко летит в Израиль для подписания соглашения о свободной торговле

13:42, 20 января 2019
Разное
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Порошенко 20-21 января осуществит официальный визит в Израиль / фото УНИАН

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Как сообщает пресс пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

В ходе визита запланировано подписание межправительственного Соглашения о свободной торговле.

Порошенко также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом III.

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Теги: #Порошенко#ЗСТ с Израилем