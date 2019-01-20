Порошенко летит в Израиль для подписания соглашения о свободной торговле
13:42, 20 января 2019Разное
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Программой визита предусмотрены переговоры с президентом Израиля, премьер-министром и спикером Кнессета, а также подписание межправительственного Соглашения о свободной торговле.
Порошенко 20-21 января осуществит официальный визит в Израиль / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко 20-21 января осуществит официальный визит в Государство Израиль.
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Как сообщает пресс пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.
В ходе визита запланировано подписание межправительственного Соглашения о свободной торговле.
Порошенко также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом III.
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