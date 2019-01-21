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ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

13:48, 21 января 2019
Разное
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ОАЭ и Саудовская Аравия создадут криптовалюту / фото УНИАН

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами.

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Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании эмиратско-саудовского координационного совета в Абу-Даби, сообщило эмиратское информационное агентство WAM, передают "Ведомости"

На начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей. Кроме того, на ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности, а также проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.

Кроме того, на заседании совета, который возглавляют наследные принцы Абу-Даби и Саудовской Аравии Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, были приняты еще шесть инициатив. Например, было решено упростить двусторонние таможенные процедуры между странами, а также провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны начали больше внимания уделять двусторонним отношениям.

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Теги: #ОАЭ#Саудовская Аравия#криптовалюта