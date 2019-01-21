Валентин Резниченко: В 2018 году в системе Prozorro Днепропетровской областью было зарегистрировано лотов на 72 млрд грн

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил сегодня о том, что в прошлом году в области через систему Prozorro было выставлено более 100 тысяч лотов на сумму, превышающую 72 млрд гривен.

«Prozorro» – это залог прозрачности публичных закупок и эффективный метод борьбы с коррупцией. С начала 2018 года в Днепропетровской области зарегистрировано более 100 тыс. тендеров на сумму более 72 млрд. гривен», – рассказал Резниченко.

Он отметил, что самая активная в системе – Днепропетровская ОГА. Подразделения облгосадминистрации оформили более 25 тысяч закупок на сумму более 23 млрд. грн. «Эти ресурсы мы получили в результате успешной реформы децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко. И теперь от местных властей и громад зависит, насколько эффективно они ими будут распоряжаться», - сказал Резниченко.

Облгосадминистрация Днепропетровщины регулярно проводит семинары для предпринимателей и обучает их работе в Prozorro.

По словам Резниченко, в системе зарегистрировано более 15 тысяч предпринимателей региона, которые участвуют в торгах по всей Украине.

«Это те люди, которые поверили в реформу, в команду Днепропетровской ОГА, и на себе ощутили, что в Prozorro можно выигрывать. Мы провели уже более полусотни практических семинаров. Они пользуются популярностью и собирают в ОГА тысячный зал», - заявил Резниченко.