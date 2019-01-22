Тигипко покупает аптечный бизнес сети «Космо»

Завершение сделки ожидается в первом квартале 2019 года.

Принадлежащая украинскому бизнесмену Сергею Тигипко группа «ТАС» подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети «Космо», подконтрольной инвестиционному фонду «СигмаБлейзер».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы, завершение сделки ожидается в первом квартале 2019 года после получения разрешения Антимонопольного комитета. Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что сделка увеличивает присутствие группы «ТАС» на фармацевтическом рынке столицы, а также дает возможность распространения передовых технологий розничной торговли и маркетинга на всю сеть аптек ТАS.

«Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек приобрести кадры и технологии, которые обеспечили сети аптек «Космо» лучший в отрасли рост эффективности торговых точек. Мы оптимистично смотрим на перспективы распространения этого опыта и новых IT-технологий на всю сеть аптек ТАS и настроены на наращивание объемов фармацевтического бизнеса группы «ТАС» в будущем», - подчеркнул генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко.

Также сообщается, что финансовым советником акционеров «Космо» по продаже аптечного бизнеса выступила инвестиционная компания Atlas Advisors.

Справка УНИАН. Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы «ТАС», подконтрольной Сергею Тигипко. На сегодня сеть насчитывает 114 аптек.

Аптечный бизнес торговой сети «Космо» насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.