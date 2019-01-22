В Украине утратили силу 90% советских ГОСТов

Всего с начала года в Украине отменены 12090 советских ГОСТов, в силе остались 1173 техстандарта.

Подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза, так называемых ГОСТов, разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, всего отменены 12090 советских ГОСТов.

С целью снижения рисков для бизнеса Минэкономразвития заблаговременно предложило всем заинтересованным сторонам представить свои предложения по отмене ГОСТов, которые утратили актуальность. Кроме того, Национальный орган стандартизации постоянно проводил разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в связи с отменой ГОСТов, добавили в министерстве.

"В течение 2016-2018 годов в Национальный орган стандартизации поступали предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов. В результате консультаций Национальный орган стандартизации принял ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТа остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года", - сказано в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года.

"В частности, это стандарты, на замену которых сейчас проводится или планируется проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты, разработанные в свое время на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров до 2021 года планирует ежегодно принимать по 1,5 тысячи европейских и международных стандартов, чтобы синхронизировать отечественные нормы с европейскими.