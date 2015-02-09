В "Филип Моррис Украина" назначен новый гендиректор

Сообщается, что эта позиция предполагает ответственность за рынки Украины, Армении, Грузии и Молдовы.

"Чернис работает в структуре Филип Моррис Интернэшнл с 1998 г. и за это время занимал должности регионального директора в странах Скандинавии, директора по корпоративным вопросам в России, директора отдела продаж и дистрибуции Филип Моррис Румыния, а также работал на руководящих должностях в департаменте беспошлинной торговли Филип Моррис Интернэшнл", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что перед назначением в Украину Чернис возглавлял департамент по вопросам противодействия нелегальному обороту табачных изделий Филип Моррис Интернэшнл.

Артем Чернис родился в Виннице и является гражданином Израиля. В 1997 г. он получил степень магистра бизнес-администрирования в университете Вебстера, г. Женева, Швейцария.

ЧАО "Филип Моррис Украина" является лидером украинского рынка табачных изделий. В 2014 г. доля рынка компании в Украине составила 32,5%. На харьковской фабрике, в главном офисе в Киеве и в 11 региональных представительствах компании работает более 1300 сотрудников. ЧАО "Филип Моррис Украина" - один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В частности, в 2014 г. компания заплатила более 8 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.