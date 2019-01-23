В Белом доме рассказали о влиянии "шатдауна" на ВВП США

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что временная приостановка работы правительства США негативно повлияет на ВВП страны.

В то же время, "шатдаун" не повлияет на мировую экономику, передает CNBC.

Кадлоу также напомнил, что приостановка работы правительства является временной проблемой.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

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Причиной нынешнего "шатдауна" стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.