Имущество строительной группы «Основа» арестовано - СМИ

В качестве обеспечения иска арестовано имущество компаний "Основа", "Галицкая Основа" и "Основа Солфис", сообщают Украинские Новости.

В 2010-2012 годах строительная группа "Основа" взяла кредит в размере 4,5 млн. долларов под строительство мощного производственно-логистического комплекса в Броварах Киевской области. Залоговым имуществом выступила часть производственных площадей будущего завода. Планировалось, что комплекс будет производить на 33 тыс. кв. м широкий спектр строительных металлических конструкций. Общая мощность предприятия должна составлять порядка 24 тыс. тонн продукции в год. Поручителями по договору выступил собственник холдинга Юрий Карпенко, а также подконтрольные ему компании "Основа Солфис" и "Галицкая Основа".

В конце прошлого года "Основа" перестала обслуживать кредит, в результате кредиторы были вынуждены обратиться в судебные органы.

Строительная группа "Основа" объединяет 9 предприятий и 15 основных специализированных подразделений. Соучредителем компании является Юрий Карпенко. В холдинге работает порядка 1800 работников. Основные направления деятельности - предоставление услуг генерального подряда при возведении объектов промышленного, коммерческого и гражданского назначений. В частности, в Киеве компания строила жилые комплексы по ул. Франка, Круглоуниверситетской, Лютеранской, Ольгинской. Также "Основа" возводила в столице отельно-офисный комплекс "Торонто", офисное здание телеканала "Интер", офисный центр "Парус", в Донецке – ТРЦ "Амстор".