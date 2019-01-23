Друзья Путина Ротенберги из-за санкций США лишились своих самолетов

Их бывшие бизнес-джеты Bombardier Global были выставлены на продажу и уже сменили владельцев.

Предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH).

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Об этом сообщили Forbes источники на рынке бизнес-авиации.

Информация о продаже обоих бизнес-джетов размещена на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера самолетов совпадают с инициалами бизнесменов. ARRH можно расшифровать как Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB — Борис Романович Ротенберг.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за $15 млн — на Olpon Investment Limited. Лишиться самолетов братьев Ротенбергов заставили американские санкции, которые были введены в 2014 году. Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse, но эксплуатация судна практически не осуществлялась.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — сообщил представитель Бориса Ротенберга.

Ротенберги попали в первую волну санкций Минфина США. Еще более масштабные распродажи на авиарынке начались после 6 апреля 2018 года. Тогда санкции ввели против сенатора Сулеймана Керимова, владельца UC Rusal Олега Дерипаски и других миллиардеров. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, после введения санкций многие иностранные банки предпочли подстраховаться и завершили отношения с российскими клиентами.

Например, попав под санкции, владелец UC Rusal Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн. В неприятной ситуации оказался еще один участник санкционных списков — владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти, из-за чего он не смог эксплуатировать свой самолет Gulfstream G650.