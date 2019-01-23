Компания Mars Inc. планирует увеличить выручку с $35 млрд до более $70 млрд

Бизнес семейной компании будет развиваться благодаря расширению линейки продуктов питания с учетом растущего тренда здорого питания, а также развитию направления товаров для животных.

Mars Inc., которая уже 107 лет является семейной компанией, не выпускавшей акции для торгов на бирже, рассчитывает удвоить масштабы бизнеса в течение следующих 10 лет, развивая направление товаров для ухода за домашними животными и продуктов питания, в частности запуская новые бренды продуктов не из кондитерского сегмента. Планами увеличения выручки компании с $35 млрд до более $70 млрд. поделился президент компании Mars Inc. Грант Рид в в интервью Bloomberg Businessweek.

Компания является одним из крупнейших игроков в сегменте кормов для животных, производя такие бренды как, Pedigree, Whiskas и др. В настоящее время на этот бизнес приходится примерно половина выручки Mars и порядка 60% сотрудников из 115 тыс. человек, работающих в компании. Помимо этого, в прошлом году Mars приобрела сеть ветеринарных клиник VCA за $9,1 млрд и планирует развивать это напавление.

Сочетание направлений продуктов питания и кормов для животных также является сильной стороной бизнеса компании. Обе категории имеют сходные точки розничной торговли, в основном супермаркеты, и сильный эмоциональный резонанс с потребителями.