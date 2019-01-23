Вода из крана: когда украинцы смогут ее пить

Одно из недавних событий в системе «Киевводоканала» снова напомнило о качестве питьевой воды в Украине. И не случайно – ведь столица является показателем состояния дел в этой сфере. А от того, что течет из кранов в квартирах украинцев, напрямую зависит их жизнь. Качественная вода, которая по международным стандартам не должна иметь цвета, запаха и какого-либо специфического вкуса, до сих пор остается исключительно мечтой для соотечественников. Зачастую подаваемая в дома мутная и с запашком жидкость не вызывает желания ее попробовать, если даже одолевает жажда.

Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) составили список европейских стран, где безопасно пить водопроводную воду и где делать этого не стоит. В первый рейтинг вошли 30 государств центральной, восточной и северной Европы. Лидерами являются Германия, Франция, Великобритания, Швейцария, Бельгия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Латвия. А вот пить воду из крана не рекомендуется в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Турции, России и Украине. И все только потому, что очистка воды ведется дедовскими способами, которые не то, что не делают воду чистой, а наоборот – отравляют ее.

В «Киевводоканале» такое утверждение опровергают. Вода, дескать, выходит из водоочистных станций пригодной для питья. А то, что течет из кранов, - совсем другая история. Обо всем по порядку…

Как очищают воду в Киеве

В Киеве питьевая вода распределяется следующим образом: 60% - от Деснянской водопроводной станции, 30% - от Днепровской водопроводной станции, 10% - артезианская. В первых двух случаях вода доставляется из Десны и Днепра. В середине января столичная власть и представители «Киевводоканала» презентовали реконструкцию главного поставщика воды в столице - Деснянской водопроводной станции, работы обошлись бюджету города в 24 млн гривен. Собравшихся журналистов волновал только один вопрос – как изменится в следствие модернизации качество воды. Оказалось – никак. Реконструкция эксплуатирующейся с 1968 года станции была вызвана требованиями новых нормативов по эксплуатации объектов хлоропользования, и на качество воды это не повлияет. Проект реализовывался для повышения экологической безопасности, безопасности эксплуатации, для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, так как сооружение находится в Центре Днепровского района непосредственно рядом с жилыми постройками и не модернизировалось более 50 лет. Такая подробность заставляет задуматься, в каком состоянии находятся водопроводные станции в регионах?

На Деснянской станции продолжат применять стандартную технологию очистки воды: первичная химическая обработка - коагуляция и флокуляция, отстаивание, фильтрация, и вторичная химическая обработка - хлорирование. Таковы процессы и на остальных водоканалах страны.

Присутствовавший на презентации заместитель главы КГГА Петр Пантелеев рассказал, что Киев будет в течение нескольких лет переходить на новый метод обеззараживания воды, в котором вместо хлора используется диоксид хлора, и этот метод не только более безопасный, по сравнению с хлорированием, но и привнесет фактор улучшения качества воды.

Читайте такжеВ Киеве снова планируют повысить тарифы на холодную воду

«2-3 года мы будем переходить на новую систему обеззараживания воды диоксидом хлора, которая уже поможет не только улучшить безопасность объекта, но и качество воды. После введения новой технологии существующее хлорное хозяйство будет выведено в резерв и также будет поддерживаться в рабочем состоянии», – отметил он.

Стоит напомнить господину Пантелееву, что в середине 2017 года он заявлял, что столичная власть намерена отказаться от очистки воды хлором, а взамен использовать гипохлорит натрия.

«Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устаревшая и опасная для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорита натрия. Это - современный элемент для очистки питьевой воды», - сказал тогда чиновник, добавив, что город ведет переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в проекте, цена вопроса – порядка 400 миллионов гривен, затраты окупятся за 5-6 лет. По сей день новостей по этой теме нет.

На вопрос, когда же киевляне, да и остальные жители Украины, смогут без боязни пить воду из крана, ответил главный инженер Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства «Киевводоканала» Владимир Костюк. По его словам, вода на выходе из станции соответствует всем установленным нормам, жесткий контроль проводится ежедневно в трех лабораториях – двух на станциях, а также в центральной. Если выявляются отклонения показателей воды, то в процесс очистки вводятся коррективы относительно состава реагентов. «Питьевая вода в Киеве по действующим нормативам соответствует всем стандартам. Если в кране что-то не так, то нужно обращаться к тем, кто отвечает за водопроводные коммуникации, то есть трубы, которые изношены на 80%. Да и в домах коммуникации требуют ремонта. А мы подаем воду чистую», - сказал Костюк.

Кстати, показатели качества водопроводной воды выписаны в стандарте ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком». Он заработал с 2010 года и более жесткий, чем применяемые до этого советские нормы. Тем не менее, переход на новые правила очистки воды давно стоят на повестке дня, и не только беда в использовании хлора.

Чистая вода – комплексная проблема

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что та реновация Деснянской станции, которую провели власти Киева, - очень важный шаг для наведения порядка в водной сфере, но этого недостаточно.

Читайте такжеЖелезо, марганец, цинк: из кранов украинцев течет вода с опасными примесями (видео)

«Хлор – фактически боевое ядовитое вещество. Первая газовая атака хлором была проведена немцами во время Первой мировой воны. Было распылено 168 тонн хлора, в результате чего погибли около 6 тысяч человек со стороны французов и британцев. Хлор тяжелее воздуха и поэтому сразу оседает в низинах и может там долго находиться. В этом и заключается опасность всех украинских водоочистных станций. У нас в этой сфере используется исключительно хлор. Несколько иная система очистки воды применяется в ряде элитных поселков, или небольших городках. И то очень редко. Опасность еще в том, что хлор сберегается в жидком состоянии, в так называемых танках – больших цистернах на 60 тонн. И если она разгерметизируется, то сразу произойдет выброс практически четверти содержимого цистерны – порядка 15 тонн. А три грамма хлора – смертельная доза для человека. Поэтому состояние хлорного хозяйства – первоочередная задача. Нужно отдать должное Киевской власти, что она, наконец-то, взялась за наведения порядка в данной сфере. Остается только догадываться, как ситуация на остальных очистных станциях, построенных еще в прошлом веке», - отметил эксперт.

По его словам, планы перехода очистных станций воды на диоксид хлора, который обладает теми же свойствами обеззараживания, но не ядовит для человека, необходимо как можно скорей реализовывать, но, к сожалению, они застряли во времени: «Еще в 2011 году, в часы правления мэра Черновецкого, заявлялось, что через два года киевляне не будут травиться хлором. С тех пор никто ничего не сделал. При этом проблема чистой воды – комплексная. Первое – мы в большей степени берем поверхностную воду – из Десны и Днепра, и только часть воды, к примеру, в Киеве, из подземных источников. И в этом случае качество воды очень сильно зависит от погоды. Если сильные дожди или обильные паводки, то в реки смывается огромное количество минудобрений и различных химикатов. Хотя водоканалы ежедневно ведут контроль качества воды, от показателей зависит коктейль применяемых реагентов. Но проблема в том, что у нас нет соответствующего уровня мониторинга качества. В Европе контролируется несколько десятков параметров, у нас всего один-два десятка. И самая большая проблема – состояние водопроводных труб. Если даже вода будет очищена, но затем попадет в грязный трубопровод. Какой толк от очистки? И это несмотря на то, что в Киеве дезинфекцию труб проводят. Параметры нужно менять», - подчеркнул Сергиенко.

Он считает, что не столько важна очистка, у нас она соответствует нормам, сколько первоочередным является состояние водопроводных труб. Эксперт привел данные своего доклада, который он готовил для одной из западных фирм, так его не обнародовавшей.

Согласно докладу, общая протяженность водопроводных сетей в Украине составляет порядка 136 тысяч км, 38% из них нуждаются в замене (отработали гарантийный ресурс 25 лет). С каждым годом ситуация только ухудшается, поскольку замена сетей проводится в мизерных количествах. Еще нужно добавить отсутствие учета воды, ее потерь при транспортировке. Но аспекты проблемы водоснабжения дискутируются в профессиональном и экспертном сообществе довольно вяло, поскольку вопрос предприятия по водоснабжению решают очень просто – путем повышения тарифов для населения и бизнеса.

Читайте такжеНа ремонт системы водоснабжения в Украине необходимо $20 миллиардов - специалисты

Состояние дел в Украине убедительно показывает, что страна еще не встала на путь реформирования системы водоснабжения, хотя проблема имеет пути решения. Это, прежде всего, ограничение монопольного положения предприятий водоснабжения, жесткий контроль со стороны государства, введение соответствующих госстандартов и нормативов с возможностью их всестороннего контроля, экологическое воспитание населения, формирование ответственного потребителя услуг, привлечения инвестиций через механизмы частно-публичного партнерства и применение опыта европейских стран.

«Необходимы следующие шаги: мониторинг состояния труб, согласно которому должны проводиться, причем без длительных отсрочек, ремонт и замены отдельных участков. Все это входит в систему хозяйствования города. И тут не нужно никаких революционных подвигов, просто необходимо системно контролировать и досматривать водную систему. И это касается не только труб, важно и состояние оборудования станций. Кроме того, огромная проблема заключается в потерях воды, в целом более половины. Мы с большим трудом берем эту воду, очищаем, а потом она просто уходит в дырки. Это – позор. И, конечно, как заключительный этап - переход на новационные системы очистки воды», - подытожил Сергиенко.

Как чистят воду в Европе

Хлорирование давно считается в мире архаичным методом очистки воды, причем опасным для здоровья человека из-за побочных продуктов распада хлора. В развитых европейских странах все чаще применяют озонирование - окисление органических соединений озоном. Затем вода проходит фильтры из песка. Лучшие показатели в ЕС по качеству питьевой воды демонстрируют Германия и Франция.

К примеру, жители Берлина получают воду из скважин. Чистка воды проходит озонирование и фильтры – сначала обогащается кислородом для абсорбирования железа и марганца с помощью реагентов, а потом пропускается через песок. При этом в стране полная децентрализация управления в этой сфере, работают несколько десятков тысяч очистных сооружений, примерно такое же количество поставщиков воды различных форм собственности. Примерно также действует «водная» система во Франции. Ответственность за поставку, сбор и очистку воды лежит на муниципалитетах. Они, как правило, передают эти функции по лизинговым контрактам частным предприятиям. А вот за стандарты отвечает исключительно государство – выработаны 70 критериев качества воды. Контроль – всеобъемлющий. Процесс очистки воды следующий: несколько этапов обработки озоном, затем песчаные фильтры, повторное озонирование и, наконец, угольные фильтры. Правда, с помощью хлора обеззараживается вода, которая идет на сохранение. И очень важный момент – для чистки водопроводной системы применяется ортофосфорная кислота, которая покрывает пленкой трубы изнутри.

Примерно на таких же основах действует очистка воды в Великобритании, Дании, Люксембурге, Норвегии, Дании. Жители этих стран, не боясь, пьют воду из крана, в отличие от украинцев. Когда это сможем делать и мы? Когда будет наведен порядок в водопроводных системах страны и перейдем на новые методы очистки воды. Дело это затратное, но иначе из критической ситуации не выйти. И откладывать решение проблемы нельзя – чем дольше в плачевном состоянии будет «водная» сфера, тем сильнее мы сами себя загоним в глухой угол. Вернее, «безводный».

Нана Черная