Промпроизводство в Украине за год выросло на 1,1%

В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 2,7%, без учета корректировки – на 3,5%.

Промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 2,7%, без учета корректировки – на 3,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем - ноябрем - промпроизводство в декабре с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 0,2%, без учета корректировки – на 1,7%.

По информации Госстата, наибольший рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом зафиксирован в химической промышленности – на 16,5%, производстве автотранспортных средств – на 9,5%, добыче каменного и бурого угля – на 4%, производстве мебели и другой продукции – на 3,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 3,3%.

Наибольшее падение в прошлом году – в производстве электрического оборудования (17,8%), текстильной промышленности (4,6%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (3,7%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2017 году упало на 0,1% после того, как в 2016 году выросло на 2,8% впервые после четырех лет падения – в 2012-2015 годы.