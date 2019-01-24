Украинские металлурги надеются на поддержку государства, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем и РФ

Без принятия мер со стороны госорганов положение украинских металлургов может еще более ухудшиться.

Отечественным производителям оцинкованного проката был нанесен ущерб вследствие волны роста импорта, который поступал в Украину по демпинговым ценам из Китая и России.

Об этом сообщает в интервью изданию "Металл Экперт" директор по маркетингу "Метинвест Холдинг" Роман Курашев, пишет "Минпром".

По словам Р. Курашева, без принятия мер со стороны госорганов положение украинских металлургов может еще более ухудшиться.

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"На фоне введения защитных мер в Европе, США, Канаде, Турции и некоторых других странах мы ожидаем существенный рост импорта из КНР и РФ, что еще больше ухудшит положение отечественной отрасли оцинкования. В связи с этим заявитель настаивает на введении предварительных антидемпинговых мер в виде пошлины, чтобы прекратить факт демпинга, и надеется, что госорганы в самое ближайшее время примут решение об их введении", – сообщает Р. Курашев.

При этом, по словам эксперта, отдельной проблемой является то, что оцинкованный прокат, который поступает в Украину по демпинговым ценам, является некачественным.

В итоге страдает не только металлургическая отрасль Украины, но и конечный потребитель, который постоянно сталкивается с фактами фальсификации со стороны недобросовестных трейдеров и переработчиков, покупая низкокачественный китайский материал под видом отечественного.