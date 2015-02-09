Cудебное слушание по делу о похищении денег из банка спецподразделением СБУ не состоялось

Перенос произошел из-за запоздалой (непосредственно в день заседания) передачи в суд материалов со стороны органов прокуратуры. Также председательствующий судейской коллегии Валерий Лашевич сообщил, что претензии проводившим обыск сотрудникам СБУ выдвинул еще ряд пострадавших, и их исковые заявления также будут рассмотрены в ходе заседания 12 февраля.

Представители СБУ, которых держатели депозитных ячеек обвиняют в похищении средств из их депозитных ячеек, на заседание Апелляционного суда не явились.

Как сообщали "Українські Новини", Еврейская община Донбасса обвинила спецподразделение СБУ "Альфа" в похищении их денег, которые находились на хранении в депозитной ячейке банка "Альянс".

Как показало расследование "Українських Новин", 10 декабря следователь по особо важным делам ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Алексеенко обратился в Печерский райсуд с просьбой позволить провести обыск в нежилом помещении по улице Прорезной, 8, где находится отделение ПАО "Банк Альянс".

Получив разрешение на обыск, выемку бумаг и оборудования, но с четко оговоренным запретом на выемку денег и других материальных ценностей, 22 декабря в банк за документами явилось спецподразделение СБУ "Альфа", в полной боевой экипировке и с автоматическим оружием. При этом были вскрыты депозитные ячейки граждан, которые не являются фигурантами дела, и изъяты содержащиеся в них деньги и ценности.

А 27 января судья Печерского райсуда Андрей Мельник разрешил СБУ наложить арест на все изъятые материальные ценности.

При этом, пострадавшие уверяют, что зафиксированная в протоколах цифра изъятых средств не соответствует реальной сумме содержавшихся в депозитных ячейках ценностей - в разы занижена.

В одной из депозитных ячеек, арендованной членом попечительского совета Еврейской общины Донбасса Сергеем Нузброхом, содержались также средства Еврейской общины Донбасса, вывезенные членами общины из зоны боевых действий и переданные на сохранение.

После несостоявшегося заседания, сам Сергей Нузброх в комментарии "Українським Новинам" высказал оптимистичный прогноз относительно перспектив судебного решения. "Я оптимист, и надеюсь, что будет вынесено правильное, законное решение. Потому что, когда суд не принимает решение с ходу, а переносит, обосновывая это необходимостью детального изучения обстоятельств дела, у меня кроме положительных эмоций быть не может", - заявил он.

Также Сергей Нузброх заявил, что среди пострадавших от хищения средств - 6 семей донецких евреев, которые выехали в Израиль и оставили на сохранение средства от продажи квартир и другого имущества в Донецке.

При этом, он подтвердил, что указанная в протоколе сумма не соответствует реальной, а потому даже позитивное решение суда не позволит пострадавшим вернуть свои средства. Полагается Нузброх на объективное расследование всех обстоятельств этого происшествия. Он считает, что результаты такого расследования станут подлинным индикатором изменений, которые произошли в руководстве страны и спецслужб за последнее время.

"Тут уже вопрос к чести сотрудников подразделения "Альфа". Если они готовы пройти полиграф - я готов сам извиниться перед ними. Но прошло 1,5 месяца, а никто из сотрудников "Альфы", которые участвовали в этом ограблении, полиграф не прошел", - заявил он.

Как стало известно "Українським Новинам" из достоверных источников, командир, руководивший подразделением во время проведения так называемого “обыска”, был освобожден от занимаемой должности 29 декабря.