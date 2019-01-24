Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ до 136 миллиардов

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 3,5% – до 30,1 миллиарда гривень, выполнив 22,1% от общего объема работ в стране.

Строительные предприятия Украины в 2018 году увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4% – до 136,27 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период сократились на 0,1% – до 64,69 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий сократились на 1,6% - до 28,64 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличили на 1,2% - до 36 миллиарда гривень. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 9% и составил 71,58 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-декабре составили 72,8% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 18,6% и 8,6% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 3,5% – до 30,1 миллиарда гривень, выполнив 22,1% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.