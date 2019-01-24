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За четыре года в Украине удвоилось количество ОСМД

13:43, 24 января 2019
Разное
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Только за прошлый год добавилось 1800 ОСББ / фото УНИАН

В течение четырех лет в Украине количество ОСМД увеличилось более чем в два раза - до 33 тысяч, заявил во время пресс-конференции вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКГ Геннадий Зубко.

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"Если в 2014 году мы имели 14,8 тысячи ОСББ, то 2018 год мы закончили количеством в 33 тысячи ОСББ. Только за прошлый год добавилось 1800 ОСББ. Лидерами по количеству являются Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Львовска области", - сказал он.

По словам Зубко, в целом за три года работы выдано теплых кредитов для 520 тысяч семей, "это фактически население Луцка или Ривного".

За 2018 год было выдано 23 тысячи "теплых кредитов".

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Теги: #ОСМД#теплые кредиты