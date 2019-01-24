Кабмин хочет возложить на МЭРТ обязанности по управлению военно-промышленной политикой

В Минобороны отмечают необходимость внесения изменений в систему управления оборонно-промышленным комплексом.

В Кабинете министров Украины готовится проект нормативного акта по определению Министерства экономического развития и торговли как единого органа по вопросам формирования и обеспечения реализации военно-промышленной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на тему: «Перспективы уголовных дел по финансовым нарушениям на предприятиях «Укроборонпрома» сказал государственный эксперт Службы по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Совета национальной безопасности и обороны Сергей Пантелеев.

Во время заседания заместитель директора - начальник Управления военно-технической политики и формирования государственного оборонного заказа Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак выразил мнение, что необходимо внести изменения в систему управления оборонно-промышленным комплексом.

«В 2014 году предприятия «Укроборонпрома» выполняли государственный оборонный заказ... по сравнению с частными предприятиями это было соотношение, пожалуй, 60, а то и 70% к 30», - сказал он.

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Говоря о реформе системы управления оборонно-промышленным комплексом, Шостак отметил, что в этом вопросе нет единого органа и единой государственной политики.

«Одни подчинены и находятся в «Укроборонпроме», вторые - в Государственном космическом агентстве, есть куча частных предприятий. Кто политику ведет в этом направлении?», - сказал Шостак.

В свою очередь, Пантелеев, говоря о едином органе, который занимается вопросом формирования и обеспечивает реализацию военно-промышленной политики, отметил, что это «долгоиграющий вопрос», который находится «на завершающем этапе».

«Несколько раз мы обращались в Кабинет министров Украины, который должен принять такое решение ... Насколько я знаю, по обращениям Аппарата Совета национальной безопасности в октябре и в декабре прошлого года сейчас готовится соответствующий проект нормативного акта правительства по определению Министерства экономического развития и торговли как такового органа», - сказал Пантелеев.

Он добавил, что «в ближайшее время такое должно произойти».

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту (№9122). В частности, Министерства обороны сможет получать такую продукцию напрямую, без посредничества компаний спецэкспортеров «Укроборонпрома».