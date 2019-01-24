В Украине по «строительной амнистии» узаконили около 9 тысяч домов

Строительная амнистия предполагает продление срока регистрации документов на частные, дачные и усадебные дома, а также гаражи площадью не более 300 кв. м, построенные до 2015 года.

Введенный Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ в 2018 году механизм «строительной амнистии» для объектов незначительного класса последствий (СС1) позволил украинцам узаконить около 9 тыс. домов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на вице-премьер-министр - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Он отметил, что строительная реформа, которая была начата в 2015 году, сегодня дает результат. «Благодаря принятому законодательству Украина поднялась на 105 ступенек и получила 35-ю в ежегодном рейтинге Doing Business по индикатору «Получение разрешений на строительство», опередив Австрию, Польшу, Финляндию, Латвию, Канаду и даже Японию. Мы децентрализуем полномочия ГАСИ (100 городов), максимально упростили и сократили разрешительные процедуры, установили критерии проверок», - цитирует пресс-служба Зубко.

По словам министра, в 2018 году стартовала онлайн-платформа «Прозрачная ГАСИ», к которой уже обратилось более 1,5 тыс. застройщиков

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года Минрегион объявил о «строительной амнистии» для объектов незначительного класса последствий (СС1). Таким образом, ведомство продлило срок регистрации документов на частные, дачные и усадебные дома, а также гаражи площадью не более 300 кв. м, построенные до 2015 года без разрешения на выполнение строительных работ.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) с 1 ноября 2018 года регистрирует все разрешительные документы в открытой системе под названием «Прозрачная ГАСИ».