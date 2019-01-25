Рева рассказал о пользе субсидий "живыми" деньгами

По словам министра, субсидии будут также мотивировать домохозяйства к уменьшению энергозатрат.

Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности в Украине.

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Об этом во время встречи с делегацией Европейского инвестиционного банка заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба министерства.

"Первоочередной задачей системы жилищных субсидий была и остается помощь тем домохозяйствам, которые оказались в трудном материальном положении. Вместе с тем, выплата субсидий в денежной форме, которую правительство начало с января, и выплата субсидий наличными, которая произойдет с марта этого года, не только будут мотивировать домохозяйства к уменьшению энергозатрат, но и предоставят гражданам финансовый ресурс для внедрения мер по энергоэффективности", - цитирует Реву пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года, и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.