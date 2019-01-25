Скандальное судно "Норд" опять уценили и выставили на торги

Дата проведення торгів - 11 лютого 2019 року.

Арестованное российское рыболовецкое судно "Норд" повторно выставлено на продажу со снижением цены, но теперь на 20%.

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Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Украины.

"Предыдущие торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион с понижением цены", - говорится в сообщении.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ). Длина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 метра. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 тонны.

"Согласно правилам проведения торгов, АРМА вновь выставила лот со снижением цены на 109 310 гривень, что составляет примерно 20% от начальной цены", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв.

Стартовая цена на торгах составляет 1 359 163 гривни. Дата проведения аукциона: 11 февраля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд". Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. Капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса.

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж "Норд" может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией.

4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна "Норд" в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

19 октября прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Судно было выставлено на продажу на аукционе СЕТАМ, однако назначенные на 7 ноября торги не состоялись, так как заявки всех 12 потенциальных участников были отклонены.

Справка УНИАН. АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также на управление активами, арестованными в уголовном производстве.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ изменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.