Украина за год опустилась на 13-е место в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в 2018 году произвели 21,1 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно отчету ассоциации за 2018 год, лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 928,3 миллиона тонн (рост по сравнению с 2017 годом на 6,6%). Далее следуют: Индия (106,5 миллиона тонн, +4,9%), Япония (104,3 миллиона тонн, -0,3%), США (86,7 миллиона тонн, +1,1%), Южная Корея (72,5 миллиона тонн, +2%), Россия (71,7 миллиона тонн, +0,3%), Германия (42,4 миллиона тонн, -2%), Турция (37,3 миллиона тонн, -0,6%), Бразилия (34,7 миллиона тонн, +1,1%), Иран (25 миллионов тонн, +17,7%), Италия (24,5 миллиона тонн, +1,7%) Тайвань (23,2 миллиона тонн, +3,5%).

В 2018 году по сравнению с 2017 годом 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,5% - до 1,79 миллиарда тонн.

Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года поднялась на 12-е место в рейтинге производителей стали с показателем 1,9 миллиона тонн. При этом, по сравнению с декабрем 2017 года, производство стали в стране в декабре 2018 года сократилось на 0,6%.

Согласно отчету, по итогам декабря 2018 года позиции лидера также удерживал Китай с показателем 78 миллионов тонн (рост на 8,2% к декабрю 2017 года).

В целом в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 4,2% - до 147 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.