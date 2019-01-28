Госстат подсчитал, на сколько за год подорожали квартиры в Украине

На вторичном и первичном рынках больше всего за 2018 год подорожали однокомнатные квартиры.

Квартиры на вторичном рынке в 2018 году подорожали по сравнению с 2017 годом на 5%, а на первичном рынке - на 5,4%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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Как отмечается в сообщении, на вторичном рынке больше всего за 2018 год подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры – на 5,7%. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 3,4%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в 2018 году больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 6,1%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,1%, а трехкомнатные – на 4,8%.

В сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году квартиры на вторичном рынке подорожали по сравнению с 2016 годом на 4,5%, а на первичном рынке - на 4,7%.