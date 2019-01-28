Эксперт спрогнозировал стоимость столичного жилья в этом году

Согласно прогнозу, стоимость квартир в Киеве в 2019 году увеличится на 1% из-за роста спроса на жилье.

Средняя стоимость квартир в Киеве на вторичном и первичном рынках в 2019 году увеличится приблизительно на 1%.

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Об этом на пресс-завтраке сообщила руководитель департамента оценки и консалтинга NAI Ukraine Ирина Трунова.

"Мы предполагаем, что рост будет приблизительно на 1% в этом году как на вторичном, так и на первичном рынке. Как в долларовом, так и в гривневом эквиваленте", – сказал она.

По словам Труновой, для этого есть ряд предпосылок.

"Это увеличение зарплатного фонда, а также спрос на свободные земельные участки. Мы прогнозируем рост на получение разрешений на строительство в 2019 году. Также существенный фактор, который будет влиять на стоимость – введение новых градостроительных норм, в частности, регулирование процента застройки участка", – рассказала Трунова.

Она также отметила, что по итогу 2018 года на вторичном рынке жилой недвижимости цены умеренно выросли – на 0,8-1% в долларовом и гривневом выражении.

"Наиболее дорогими районами остаются: Печерский, Шевченковский и Оболонский районы (1818, 1433 и 1183 долл./кв. м соответственно). Наименее дорогими остаются районы Левого берега столицы (Деснянский и Дарницкий)", - отметила Трунова.

Также, она отметила, что, по предварительным данным NAI Ukraine, спрос на жилую недвижимость в Украине в 2018 году увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Справка УНИАН. NAI Ukraine является украинским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах, в 375 офисах с 6700 работников.