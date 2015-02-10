Немецкая Metro Group потеряла €60 млн из-за обвала рубля

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) немецкого ритейлера Metro Group в первом квартале 2014-2015 года, который совпадает с октябрем- декабрем прошедшего года, сократилась на 4,6% и достигла 1,024 млрд евро. Об этом говорится в сообщении компании, пишет ТАСС.

В октябре-декабре 2013 года этот показатель составлял 1,073 млрд евро. Негативный эффект на показатель оказали курсовые разницы валют. В частности, курсовой убыток составил около 60 млн евро в основном из-за обвала рубля, указывается в сообщении.

Курсовые разницы привели и к падению продаж сети магазинов Metro Cash &Carry в Восточной Европе почти на 10% до 3 млрд евро. При этом продажи в местной валюте, напротив, возросли на 4,6% Потери в евро негативно сказались и на общих продажах сети, которые в октябре- декабре сократились на 3,6% до 8,2 млдр евро, а в локальных валютах выросли на 1,1%.

Несмотря на это, продажи Metro Cash &Carry в России, поддерживаемые инфляцией, продемонстрировали двузначный рост, отмечается в сообщении.

"К сожалению, слабый рубль нивелировал положительные показатели в целом по группе", - сказал председатель правления Metro AG Олаф Кох, слова которого приводятся в релизе.

В частности, чистая прибыль Metro Group в октябре- декабре 2014 года сократилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 459 млн евро. Выручка за отчетный период снизилась на 2,2% до 18,3 млрд евро.

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Ранее Кох в интервью WirtschaftsWoche сообщил, что Metro Group может потерять 200 млн евро от операционной прибыли из-за обвала курса рубля.