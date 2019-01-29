Франция выделила 64 миллиона евро на обеспечение Мариуполя питьевой водой

Цель соглашения - решить ключевую проблему крупного индустриального города, обеспечить качественной водой почти 500 тыс. жителей, минимизировать потери воды.

Кабинет министров подписал соглашение с правительством Франции по реализации проекта по обеспечению питьевой водой Мариуполя, стоимость которого составляет 64 млн евро.

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Об этом на своей странице в микроблоге Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Подписали с правительством Франции соглашение по водоснабжению питьевой воды в Мариуполь. Стоимость проекта – 64 млн евро. Я уверен, что соглашение будет эффективно реализовано, а жители города получат воду высокого качества», - написал он.

Как сообщила пресс-служба правительства, Гройсман добавил, что цель соглашения - решить ключевую проблему крупного индустриального города, обеспечить качественной водой почти 500 тыс. жителей, минимизировать потери воды. Согласно проекту, средства в размере 64 млн евро предоставляет правительство Франции - на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет обеспечено из других источников.

Благодаря этой инициативе в Мариуполе будут построены фильтровальные станции, водозаборы, специалисты обновят устаревшие сети, внедрят новые формы управления водными ресурсами города.

«Мы занимаемся развитием инфраструктуры Приазовья. Правительство выделило 1 млрд грн на возобновление дороги Киев - Мариуполь. В планах - полная модернизация части железной дороги этого направления и обновление транспортной системы. Я уверен, что и это соглашение будет эффективно реализовано, а жители города получат воду высокого качества. Через 2-3 года качество жизни в Мариуполе изменится к лучшему», - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что способствовать этой цели будет и уровень развития местного самоуправления. Мариуполь, по словам главы правительства, пример эффективной практики децентрализации. Местная громада имеет ресурс для улучшения жизни людей.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что такие проекты - доказательство поддержки Украины со стороны Франции.

«Мы хотим показать, что наша поддержка - это не только слова, но и конкретные действия. Мы работаем вместе. И я могу с уверенностью сказать: мы смогли очень быстро добиться такого результата», - отметила дипломат.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Кабмин, Европейский инвестиционный банк, мультидонорский фонд Е5Р (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде) подписали грантовое соглашение на сумму 5,11 млн евро, которые направят на реализацию проекта по реконструкции системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве.