Отели в Украине обяжут предусматривать доступ к интернету в каждом номере

Согласно изменениям, расчет точек доступа в сеть интернет для зданий гостиниц рекомендуется выполнять с учетом возможности установки в каждом номере не менее 2-х присоединительных устройств.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН) и обяжет проектировщиков предусматривать возможность подключения к скоростному интернету (проводной и беспроводной) в отелях в каждом номере.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения в ГСН «Здания и сооружения. Отели» уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

«Жизнь без интернета в 21 веке невозможна. Сегодня с ним связано практически все: работа, учеба, отдых. Поэтому в отелях тоже очень нужен доступ к интернету, что должно быть предусмотрено при их проектировании. Однако в действующих государственных строительных нормах по проектированию гостиниц вообще нет требования по устройству сети интернет. Поэтому сейчас при обновлении этих ГСН мы прописали, что при проектировании гостиниц следует предусматривать доступ к интернету в каждом номере. В ближайшее время изменения будут опубликованы и вскоре вступят в действие", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, согласно изменениям, расчет точек доступа в сеть интернет для зданий гостиниц рекомендуется выполнять с учетом возможности установки в каждом номере не менее 2-х присоединительных устройств (если иное не оговорено заданием на проектирование).

«Присоединительные устройства также устанавливаются в основных помещениях общего пользования. Например, в холле или вестибюле», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион обязал проектировать в гостиницах не менее 10% мест с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.