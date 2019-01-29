Госслужба занятости назвала количество трудоустроенных за год украинцев

В целом, в 2018 году в центры занятости по всей Украине обратилось около 2 миллионов граждан.

Государственная служба занятости Украины в 2018 году трудоустроила 826 тысяч человек, что на 6% больше показателя предыдущего года.

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Как сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко, 51% из трудоустроенных – до предоставления статуса безработного.

"По состоянию на 28 января на учете в Государственной службе занятости находится 340 тыс. украинцев. Это на 45 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вообще за 2018 год в центры занятости по всей Украине обратилось около 2 миллионов граждан. Хочу сказать о том, что 826 тыс. из них были трудоустроены", - сказал Ярошенко.

Кроме того, по его словам, в прошлом году Госслужбе удалось увеличить на 10% - до 1,1 млн - количество вакансий в своей базе данных. Также выросло количество работодателей, которые в прошлом году сотрудничали с центрами занятости, на 10% - до 200 тыс.

Кроме того, руководитель Госслужбы занятости отметил, что в прошлом году была осуществлена оптимизация структуры службы, а большинство административно-хозяйственных функций передано из центрального аппарата на областной уровень, что позволило увеличить численность работников, оказывающих социальные услуги - до 75% с 59% от общей численности персонала.

По его словам, в 2019 году служба занятости займется усовершенствованием своих центров и услуг, а также разработкой ряда проектов, которые помогли бы украинским трудовым мигрантам вернуться на рынок труда в нашей стране.

Ярошенко также напомнил, что с 1 января 2019 года повышен минимальный размер пособия по безработице: граждане с учетом страхового стажа и заработной платы теперь будут получать от 1440 до 1630 грн, а для граждан, которым начисляются выплаты без страхового стажа и заработной платы, размер помощи теперь составляет от 544 до 610 грн.

Как сообщал УНИАН, в течение последних двух лет количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости увеличилось в пять раз. В целом, в настоящее время в больших городах на учете службы находятся до 90% безработных с высшим образованием.