Фонд госимущества решил приватизировать "Киевмашсервис"

Предприятие будет продано как объект малой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины принял решение приватизировать единый имущественный комплекс государственного предприятия "Киевмашсервис".

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Об этом сказано в сообщении, размещенном в газете "Ведомости приватизации".

"Приказом Фонда государственного имущества Украины от 25 января 2019 года №64 принято решение о приватизации объекта государственной собственности - единого имущественного комплекса государственного предприятия "Киевмашсервис", - сказано в сообщении.

Предприятие будет продано как объект малой приватизации.

Стоит отметить, что ранее правоохранительные органы подозревали руководство "Киевмашсервиса" в хищении 23 миллионов гривень за период с 2013 по 2016 годы.

Справка УНИАН. В состав единого имущественного комплекса государственного предприятия "Киевмашсервис", которое расположено по адресу: г. Киев, ул. Пуховская, 4, входит недвижимое имущество площадью 9125,9 квадратных метров. Кроме того, на предприятии осталось производственное оборудование в виде станков.