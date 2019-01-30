Кабмин намерен внедрить еще 50 дополнительных электронных услуг

На сегодня внедрено 118 электронных услуг.

Задачей Кабинета министров на 2019 год является внедрение 50 дополнительных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня у нас 118 услуг. Наша задача на 2019 год - еще 50 электронных услуг", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, задачей правительства также является создание системы прозрачных офисов по всей стране, в которых граждане смогут свободно получить те же услуги, которые доступны в электронном формате.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по вопросам электронного правительства намерено с 2019 года объединять услуги, связанные с конкретной жизненной ситуацией, в единые электронные сервисы.