В Украине разрешат проектировать кухни-ниши в квартирах с двумя и более комнатами

Это позволит эффективнее организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания, отметили в Минрегионе.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН) и разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, не отделенные от других помещений стенами, так называемые кухни-ниши.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, рассматривается возможность обновления ГСН «Жилые дома. Основные положения».

«Хотим убрать еще одну устаревшую норму в ГСН - проектировать квартиры только с традиционным покомнатным планированием, введя возможность использовать современные планировочные решения, в частности, проектировать кухни-ниши. Сегодня это разрешено делать только в однокомнатных квартирах. Мы предлагаем внедрить возможность такого проектирования и для квартир больших габаритов - двухкомнатных, трехкомнатных и так далее", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что это позволит более эффективно организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.

«Согласно предложенным изменениям, допускается предусматривать кухню-нишу, если она будет оборудована электрической плитой и механической вытяжной вентиляцией», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.