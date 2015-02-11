Россию можно остановить без единого выстрела - WSJ

Основатель и гендиректор Evercore, бывший заместитель министра финансов США Роджер Олтман заявил, что Россию можно остановить без единого выстрела, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте такжеНовые санкции против России: гильотина уже готова Эксперт отметил, что существует вариант, при котором валютный или банковский коллапс положит конец нормальному функционированию любой страны.

Как отмечает Олтман, обострение ситуации в Украине заставило многих прийти к выводу о том, что Россию не остановят ни экономические санкции, ни дипломатические переговоры, и сейчас раздается все больше голосов о поставках Киеву оружия. Однако в арсенале у Запада есть более мощная стратегия, которая могла бы положить конец украинскому кризису и помешать дальнейшей «авантюре» Москвы в Прибалтике или других регионах, пишет автор статьи.

Речь идет о том, чтобы признать усиливающийся экономический и финансовый кризис России, ужесточить финансовые санкции и позволить «комбинации» санкций и мировых рынков капитала вынудить Москву отступить, заявляет Олтман. По его словам, эти финансовые рынки являются сейчас самой мощной силой в мире, они гораздо сильнее любой армии или запаса оружия. Они также способны привести к изменениям, которых никогда не сможет добиться дипломатия или оружие, добавляет эксперт.

Читайте такжеОбама посоветовал Путину воспользоваться шансом переговоров в МинскеНынешние санкции являются эффективными и в прямом, и в переносном смысле, отмечается в статье. В первом случае эти меры запрещают российским госбанкам и корпорациям работать в Европе или Америке, во втором – они обращают рынки капитала против России, поясняет Олтман. Россия - не Северная Корея, Москва является полноценным участником мировых финансовых рынков, подчеркивает эксперт. Он обращает внимание, что существует вариант, когда валютный или банковский коллапс положит конец нормальному функционированию любой крупной страны, и именно поэтому Вашингтону и Брюсселю следует продолжить ужесточение мер против Москвы. У России нет методов противостоять санкциям, тогда как потенциал военного реагирования у нее есть, указывает Олтман.