Яценюк советует предпринимателям "гнать проверяющих в шею"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал предпринимателей по всей стране руководствоваться принятыми в Украине законами и сигнализировать о фактах незаконных проверок бизнеса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в ходе расширенного заседания правительства.

«На последнем заседании правительства мы дали четкое поручение всем органам власти относительно кадровой смены руководителей на местах, потому что те, кто даже пришли год или полгода назад, уже приспособились. Зараза распространяется быстро. Все научились жить по старым правилам, - сказал Яценюк. - У нас, к сожалению, не читают законы. И речь идет о беспринципности, хамстве и невыполнении закона о запрете проверок. Я прошу руководителей облгосадминистраций взять этот вопрос на контроль, а предпринимателей прошу одно: в шею их гоните. По закону проверки для малого бизнеса запрещены в течение двух лет, а по остальному бизнесу - до конца первого полугодия текущего года. Они не приходят улучшать экономику, они за взяткой приходят. Гоните их в шею. И я прошу министра внутренних дел – у вас есть горячая линия – пусть руководители подразделений в областях дадут пресс-конференцию, и как только жалоба – так сразу дело».

При этом Яценюк напомнил, что в процессе реформ необходимы единство, ответственность и изменения, за которые несет ответственность каждый чиновник.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года.

В то же время, Кабмин разрешил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с февраля по июнь 2015 года осуществлять проверки деятельности предприятий энергетической сферы.

Как говорится в постановлении правительства №85-р от 9 февраля, в перечень вошли 170 предприятий государственной и частной формы собственности.