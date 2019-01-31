Женских туалетов станет больше: Минрегион выступил с новой инициативой

Исследования показывают, что женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам, поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) рассматривает целесообразность внесения изменений в государственные строительные нормы (ГСН) с целью увеличить количество женских туалетов, которые проектируются в общественных заведениях.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Постоянные очереди в женские туалеты в общественных местах - банальная проблема, которая знакома всем. Где - на вокзале, в кафе или театре, какое бы массовое мероприятие не проходило, эти очереди всегда есть. Поэтому сейчас поступило предложение проанализировать международный опыт и внести изменения в ГСН относительно возможного увеличения пропорции женских туалетов в общественных заведениях. Минимум в 2 раза, чтобы увеличить их пропускную способность", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что исследования показывают, что женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам, поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.

Как сообщал УНИАН, Минрегион предлагает ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.