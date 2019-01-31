Киевсовет в 30 раз снизил ставки сбора для застройщиков

Депутаты столичного горсовета также изменили ставки туристического сбора.

Киевсовет с 1 января 2019 года в 30 раз снизил ставки сбора для субъектов, осуществляющих коллективное жилищное строительство и многоквартирное жилищное строительство с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, за внесение соответствующих изменений в решение Киевсовета от 23 июня 2011 года "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве" проголосовали сегодня на заседании 76 из 89 депутатов.

Согласно документу, который рассматривался как безотлагательный, ставки сбора составляют 0,03% от размера минимальной зарплаты, установленной по состоянию на первое число отчетного периода.

Долгое время депутаты единогласно не поддерживали проект, рассматривался вариант принять его сегодня только за основу, поскольку документ включал также и вопрос об изменении ставок сборов для субъектов гаражных кооперативов, для индивидуального дачного строительства, коллективного садоводства, а также туристического сбора и тому подобное.

О значительном снижении ставки сбора для отдельных категорий заявил, в частности, депутат Леонид Антоненко.

"Мы с вами только что установили ставки 0,03% для коллективного жилищного строительства, для многоквартирного строительства с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Это означает, что наши застройщики, которые получили договоры аренды земли или имеют право собственности на земельные участки, будут платить в 30 раз меньше, чем по ставке, существовавшей в прошлом году. Я предлагаю восстановить ту ставку, которая была для коллективного жилищного строительства - 1% и для многоквартирного жилищного строительства с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры - 1%, как это было в прошлом году", - отметил Антоненко.

Депутаты не поддержали его предложение. После часовой дискуссии о различных пунктах проекта депутаты таки приняли его в целом.

Так, согласно решению, установлена также новая ставка налога с 1 января 2019 года:

для индивидуального садоводства, для коллективного садоводства - 0,3%;

для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий - 0,03%;

для сооружения и обслуживания зданий временного проживания - 0,03%;

для строительства индивидуальных гаражей и для коллективного гаражного строительства - 0,1%;

для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок на землях жилой и общественной застройки - 0,1%;

для индивидуального дачного строительства и коллективного дачного строительства - 0,1%.

Также депутаты сегодня определили новые ставки туристического сбора. Так, ставка сбора за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки) установлена в размере 0,4% - для внутренних туристов и 1% - для въездных туристов от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года (на 1 января 2019 года - 4 173 гривни).

Как объяснялось в сессионном зале, пересмотр размера туристического сбора связан с вступлением в силу нового налогового законодательства.